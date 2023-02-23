Верховная рада отстранила от заседаний критиковавшего Зеленского депутата

Гео Лерос (Фото: geo.leros / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Верховная рада Украины отстранила депутата Гео Лероса от пленарных заседаний, сообщил его коллега Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

За отстранение Лероса проголосовал 261 депутат Рады. «Так как Рада сейчас работает в режиме непрерывного заседания, то Гео отстранили от участия до конца текущей сессии (это начало сентября 2023 года) или прекращения военного положения и, соответственно, изменения спецрежима работы», — пояснил Железняк.

В сентябре 2020 года партия «Слуга народа» исключила Лероса из-за его выступления с критикой лидера партии и президента Украины Владимира Зеленского, а также руководителя его офиса Андрея Ермака. После этого Лерос, который стал внефракционным депутатом, также неоднократно критиковал Зеленского.

В январе правоохранители направили в суд дело против Лероса, пишет «РБК Украина». Депутату инкриминируют хулиганство и невыполнение решения суда. Поводом стало то, что во время выступления в парламенте в 2021 году он показал непристойный жест в адрес Зеленского. Лерос также не выполнил требование суда, который обязал его удалить некую публикацию, которая порочит честь, достоинство и репутацию. По этому делу депутату грозит до трех лет лишения свободы.

Лерос связал свое отстранение от заседаний с критикой главы офиса украинского президента. «На прошлом заседании я спросил, когда назначали главу СБУ Украины, когда господин Ермак, человек, представляющий интересы Кремля в Украине, сядет за государственную измену. И назвал его фээсбэшной гнидой. Сейчас парламент решил меня до конца года лишить возможности присутствовать на пленарных заседаниях», — рассказал Лерос. По его мнению, принимая решение, Рада действовала в интересах Ермака.