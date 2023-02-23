Полицейские раскрыли кражу более 60 кг золота в Забайкалье

Полицейские раскрыли кражу более 60 кг золота из машины фельдъегерской службы в Забайкалье

Video

Полицейские Забайкальского края и Амурской области раскрыли кражу более 60 кг золота из автомашины фельдъегерской службы, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Сообщение о краже поступило вечером 21 февраля. Полиция установила, что во время стоянки грузового автомобиля «Урал» около одного из домов в поселке Новая Чара Забайкальского края злоумышленники сломали навесной замок на кузове и похитили два опечатанных мешка, в которых находилось золото в слитках общей массой более 61 кг и стоимостью свыше 200 млн руб.

Трех подозреваемых — жителей Читы 1983 и 1984 годов рождения — задержали в районе города Тында Амурской области. Город находится примерно в 640 км от поселка, где была совершена кража. Подозреваемые рассказали, что закопали похищенное золото в снегу на обочине между Новой Чарой и Тындой. Полицейские обнаружили схрон и изъяли драгметалл.

Подозреваемых поместили в изолятор временного содержания. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о краже, совершенной организованной группой или в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК). Максимальное наказание — десять лет лишения свободы.

В конце января сотрудники МВД в Якутии возбудили уголовное дело из-за незаконной добычи золота двумя руководителями горнодобывающих предприятий. По данным ведомства, под видом геологического изучения месторождения полезных ископаемых они более месяца добывали природное шлиховое золото на участке недр реки Тимптон в 86 км от города Нерюнгри. Добытый драгметалл они собирались сдать для получения чистого золота в слитках.

В ходе обысков у фигурантов изъяли три металлических контейнера с более чем 45 кг россыпного золота стоимостью свыше 151 млн руб. Обоих подозреваемых отпустили под подписку о невыезде.