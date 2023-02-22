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В Мариуполе система ПВО сбила два беспилотника

Мэр Мариуполя Моргун: система ПВО уничтожила два беспилотника
Олег Моргун (в центре)
Олег Моргун (в центре) (Фото: morgun_ov / Telegram)

В Мариуполе Донецкой народной республики (ДНР) система ПВО уничтожила два беспилотника, сообщил мэр Олег Моргун в телеграм-канале.

«В ночь на 22 февраля вблизи Мариуполя был зафиксирован пролет двух неопознанных беспилотных летательных аппаратов. Система противовоздушной обороны своевременно зафиксировала цели и отработала по ним», — написал он.

Моргун подчеркнул, что громкие звуки, которые могли слышать жители некоторых районов города ночью, были связаны с работой системы ПВО.

Информации о пострадавших или повреждениях после взрывов не поступала, сообщил мэр «Донецкому агентству новостей». «Прилетов по городу не было у нас, пострадавших и повреждений никаких нет в городе. Все у нас нормально», — сказал Моргун. Ночью в соцсетях и телеграм-каналах появились сообщения об обстреле города.

В Мариуполе система ПВО сбила два беспилотника
В Мариуполе система ПВО сбила два беспилотника

Теги
Мариуполь ДНР ПВО беспилотники
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