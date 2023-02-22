В Мариуполе система ПВО сбила два беспилотника
В Мариуполе Донецкой народной республики (ДНР) система ПВО уничтожила два беспилотника, сообщил мэр Олег Моргун в телеграм-канале.
«В ночь на 22 февраля вблизи Мариуполя был зафиксирован пролет двух неопознанных беспилотных летательных аппаратов. Система противовоздушной обороны своевременно зафиксировала цели и отработала по ним», — написал он.
Моргун подчеркнул, что громкие звуки, которые могли слышать жители некоторых районов города ночью, были связаны с работой системы ПВО.
Информации о пострадавших или повреждениях после взрывов не поступала, сообщил мэр «Донецкому агентству новостей». «Прилетов по городу не было у нас, пострадавших и повреждений никаких нет в городе. Все у нас нормально», — сказал Моргун. Ночью в соцсетях и телеграм-каналах появились сообщения об обстреле города.