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В посольстве Швейцарии в Москве нашли похожие на гранаты предметы
Вид на здание посольства Швейцарии в Москве
Cлужба безопасности Швейцарии обнаружила на территории посольства в Москве подозрительный пакет. Об этом сообщают телеграм-канал Baza и телеканал РЕН ТВ.
Прозрачный пакет обнаружен на рампе во время обхода территории. В пакете лежали предметы, похожие на гранаты РГД.
На место происшествия приехали полиция и саперы. Местность оцеплена.
Информацию подтвердили в правоохранительных органах, передает ТАСС. Там уточнили, что обнаружены предметы, напоминающие гранаты РГД-5. Обстановка на месте спокойная, работают саперы и сотрудники полиции, рассказали агентству.