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В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Утром 23 февраля в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.

Кроме того, воздушную тревогу также объявили в подконтрольных Украине частях ДНР и Запорожской области.

Минобороны России неоднократно заявляло, что ВС наносят ракетные удары по объектам украинской энергетической инфраструктуры и военного управления.

Теги
Воздушная тревога Украина Днепропетровская область Харьковская область Сумская область Полтавская область Военная операция на Украине
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