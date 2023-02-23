В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Утром 23 февраля в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.
Кроме того, воздушную тревогу также объявили в подконтрольных Украине частях ДНР и Запорожской области.
Минобороны России неоднократно заявляло, что ВС наносят ракетные удары по объектам украинской энергетической инфраструктуры и военного управления.