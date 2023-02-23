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США получили уведомление от России об испытаниях баллистической ракеты

США получили уведомление от России об испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты

В прошедшие выходные Россия провела испытания межконтинентально баллистической ракеты, Москва заранее предупредила об этом Вашингтон. Об этом на пресс-конференции заявила официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх.

«Испытание межконтинентальной баллистической ракеты, которое только что было начато Россией в выходные дни, мы были уведомлены в рамках договора ДСНВ, что они собираются испытать межконтинентальную баллистическую ракету», — рассказала Сингх.

Как передает телеканал CNN со ссылкой на источники в американской разведке, Россия провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Испытания прошли в то время, когда на Украине с визитом находился президент США Джо Байден. Испытания прошли неудачно, заявили источники.

Российский МИД опроверг это сообщение. При этом замглавы ведомства Сергей Рябков не стал комментировать сами ракетные испытания. «Вся информация, которая достойна публичного освещения, по каналам Министерства обороны предоставляется», — добавил он. В Кремле также переадресовали вопрос об испытаниях в Минобороны.

21 февраля состоялась послание президента России Федеральному собранию. На нем Владимир Путин объявил, что Москва приостанавливает свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Как объяснил президент, ситуация вокруг договора неразрывно связана с ситуацией на Украине.

«Нам известно, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации. Использованные для этого беспилотники были оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов. И вот теперь они хотят еще и осматривать наши оборонные объекты», — сказал он.

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Договор о СНВ подписали в 2010 году в Праге президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама. Он вступил в силу в 2011 году. Срок действия документа — десять лет, после этого его можно было продлить еще на пять, что Москва и Вашингтон сделали в феврале 2021 года. Таким образом, ДСНВ истекает в феврале 2026 года, после чего на смену ему должен был прийти новый документ. На сегодня Договор о СНВ — единственное соглашение в сфере контроля над вооружениями, которое осталось между Россией и США.

Согласно договору, стороны сокращают число межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), их пусковых установок и боеголовок, а также тяжелых бомбардировщиков и их ядерных вооружений так, чтобы к 2018 году их число не превышало:

а) 700 для развернутых МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков;

б) 1550 для зарядов на развернутых МБР, БРПЛ и ядерных зарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками;

в) 800 для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, пусковых установок БРПЛ, тяжелых бомбардировщиков.

Согласно ДСНВ, учреждается Двусторонняя консультативная комиссия, происходят взаимные инспекции на базах МБР, подводных лодках и авиационных базах.

Теги
США СНВ Сармат Пентагон баллистические испытания
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