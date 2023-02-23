США получили уведомление от России об испытаниях баллистической ракеты

В прошедшие выходные Россия провела испытания межконтинентально баллистической ракеты, Москва заранее предупредила об этом Вашингтон. Об этом на пресс-конференции заявила официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх.

«Испытание межконтинентальной баллистической ракеты, которое только что было начато Россией в выходные дни, мы были уведомлены в рамках договора ДСНВ, что они собираются испытать межконтинентальную баллистическую ракету», — рассказала Сингх.

Как передает телеканал CNN со ссылкой на источники в американской разведке, Россия провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Испытания прошли в то время, когда на Украине с визитом находился президент США Джо Байден. Испытания прошли неудачно, заявили источники.

Российский МИД опроверг это сообщение. При этом замглавы ведомства Сергей Рябков не стал комментировать сами ракетные испытания. «Вся информация, которая достойна публичного освещения, по каналам Министерства обороны предоставляется», — добавил он. В Кремле также переадресовали вопрос об испытаниях в Минобороны.

21 февраля состоялась послание президента России Федеральному собранию. На нем Владимир Путин объявил, что Москва приостанавливает свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Как объяснил президент, ситуация вокруг договора неразрывно связана с ситуацией на Украине.

«Нам известно, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации. Использованные для этого беспилотники были оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов. И вот теперь они хотят еще и осматривать наши оборонные объекты», — сказал он.