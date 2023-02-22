МИД попросил не верить сообщениям о неудачном пуске «Сармата»

CNN сообщил, что Россия провела неудачное испытание ракеты «Сармат» в одно время с визитом Джо Байдена в Киев. В Кремле, в свою очередь, переадресовали вопрос о пуске в Минобороны

Ракета «Сармат» (Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости)

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя сообщение CNN о неудачном испытании Россией межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», призвал не верить информации телеканала, который себя дискредитировал. Его слова приводит «РИА Новости».

Замглавы МИДа указал на наличие в последнее время в публичном пространстве множества «ситуаций провокационного характера, когда осуществляются внешне правдоподобные, а на самом деле не имеющие ничего общего с действительностью и вредоносные вбросы», цель которых проверить реакцию властей той или иной страны. «Нельзя доверять всему, что появляется в СМИ. Тем более если источником выступает CNN, полностью себя дискредитировавшее в последние годы и полностью поставившее себя на обслуживание интересов определенных групп и определенной части политической элиты США», — сказал он.

Рябков не стал комментировать сами ракетные испытания. «Вся информация, которая достойна публичного освещения, по каналам Министерства обороны предоставляется», — добавил он.

Накануне телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников сообщил, что Россия провела испытание ракеты «Сармат» в понедельник, приблизительно в одно время с визитом президента США Джо Байдена в Киев. Однако пуск оказался неудачным, рассказали они. По словам одного из чиновников, Москва заранее уведомила Вашингтон о пуске. По словам другого собеседника, испытание не представляло опасности для Соединенных Штатов и те не рассматривают его как что-то чрезвычайное или как эскалацию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, переадресовал вопрос о неудавшемся испытании в Минобороны. «Не могу ответить на этот вопрос. Это прерогатива Министерства обороны», — сказал он журналистам, когда те спросили, действительно ли был такой пуск.