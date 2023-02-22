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На ядерном объекте в США произошел пожар

На ядерном объекте США в Теннесси произошел пожар

На ядерном объекте Y-12 в американском штате Теннесси произошло возгорание, об этом сообщает Twitter-аккаунт оборонного комплекса.

«На Y-12 произошел инцидент. На место происшествия прибыли спасатели<...> В результате инцидента нет никакого внешнего воздействия на людей», — говорится в сообщении Y-12. Позже предприятие дополнило, что в одном из производственных корпусов возник пожар в вытяжке.

Огонь был локализован, персонал эвакуировали. Сообщений о травмах или заражении радиацией не поступало, как и о радиоактивном загрязнении.

Объект национальной безопасности Y-12 является центром министерства энергетики США в пригороде Ок-Ридж, штат Теннесси. В нем производятся комплектующие для ядерного оружия, а также хранится основная часть американского запаса обогащенного урана, в частности, здесь была произведена первая атомная бомба США. «С 1943 года Y-12 играет ключевую роль в укреплении национальной безопасности нашей страны и снижении глобальной угрозы от оружия массового поражения», — говорится на сайте американского объекта.

В сентябре 2022 года во Франции на заводе по производству ядерного топлива произошел пожар. Его удалось локализовать внутренними силами владельца завода — компании Framatome. В результате возгорания радиационной опасности не возникло.

Теги
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