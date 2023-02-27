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Юристы назвали катастрофой предложение отменить доследственные проверки

Юрист Артём Грицюк: возбуждение дел без доследственных проверок парализует систему
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Возбуждение уголовных дел без доследственной проверки может привести к параличу правоохранительной системы, считает старший партнер адвокатского бюро «Тайм Лекс» Артём Грицюк. Так он оценил идею, которую на прошлой неделе выдвинула омбудсмен Татьяна Москалькова. Она предложила задуматься о «целесообразности существования стадии возбуждения уголовного дела».

Омбудсмен сообщила о множественных ошибках, которые совершают сотрудники правоохранительных органов. В частности, они, по ее мнению, неправомерно отказывают пострадавшим в возбуждении уголовных дел. Также она привела статистику, согласно которой к ней поступило 4592 письма от потерпевших по различным уголовным делам. Из них 1864 обращения были связаны с отказом в возбуждении уголовного дела.

По мнению Артёма Грицюка, эта «инициатива бессмысленная». «Без проведения доследственной проверки невозможно установить, имеются ли признаки преступления в описанном в заявлении событии. Если госпожа Москалькова предлагает возбуждать уголовные дела лишь на основании заявления и эта инициатива будет принята, то это парализует правоохранительную систему», — рассказал он РБК.

Возбуждение уголовных дел без проведения доследственной проверки может «ухудшить положение наших граждан» и увеличить процент возбужденных уголовных дел, уверена доктор юридических наук, председатель коллегии адвокатов «Трунов, Айвар и партнеры» Людмила Айвар. «Что такое прекращение уголовного дела? Это отрицательный показатель статистики для правоохранительных органов. Если уголовное дело возбуждено, возбудить его — вообще по щелчку, без проблем, а прекратить уголовное дело практически невозможно. И люди, попадающие в эту историю, пытаются в судах доказать свою невиновность», — рассказала она.

Она обратила внимание, что «и суды имеют обвинительный уклон, и оправдательных приговоров у нас 0,01 только в мировых судах и в судах присяжных, которые отменяются влегкую». «Я категорически против этого всего. <...> Это будет катастрофа», — высказалась адвокат.

В то же время у правоохранительных органов во время доследственной проверки есть достаточно широкие полномочия, отмечает Айвар. «Доследственная проверка для чего нужна? Чтобы сотрудники правоохранительного органа могли оценить то сообщение о преступлении или те факты, которые были выявлены, имеется ли там состав преступления, или нет. Более того, для доследственной проверки введены достаточно широкие полномочия. На стадии доследственной проверки можно даже проводить экспертные исследования: могут провести бухгалтерскую проверку, могут потребовать документы, опросить лица. И когда проходит доследственная проверка, человек может прийти к выводу, имеется там состав преступления или не имеется», — рассказала она.

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