СБУ задержала полгода скрывавшегося в монастыре блогера

СБУ задержала обвиняемого в госизмене блогера из Киева, который скрывался в монастыре

Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании блогера из Киева, которого обвиняют в госизмене.

По данным СБУ, фигурант основал «Русский клуб», который занимался подготовкой заказных материалов для российских изданий «Русская народная линия» и «Одна Родина». В своих статьях он писал о «закономерном» вхождении Крыма и «части восточных регионов Украины» в состав России.

«Провокационные материалы и публичные выступления вражеского блогера активно использовали российские спецслужбы для проведения информационных диверсий против Украины», — заявили в СБУ. По данным ведомства, «за каждую порцию деструктивного контента» он получал денежное вознаграждение.

В августе прошлого года блогеру предъявили обвинение по ч. 1 ст. 111 УК Украины. После этого он скрывался на территории Свято-Благовещенского мужского монастыря УПЦ Московского патриархата (расположен в городе Нежин Черниговской области), но его нашли. Затем суд заключил его под арест.

20 февраля СБУ предъявила обвинения по уголовным статьям троим блогерам из Киева, Крыма и Одессы, которые «занимались информационно-подрывной деятельностью против Украины». По данным службы, они распространяли фейки об украинской внутриполитической ситуации, дискредитировали вооруженные силы и поддерживали российских военных.