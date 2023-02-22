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Лавров посетит Азербайджан в конце февраля

Захарова: Сергей Лавров посетит Азербайджан 27–28 февраля и встретится с Алиевым
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: МИД РФ)

Глава МИД России Сергей Лавров посетит Азербайджан 27–28 февраля, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

Поездка приурочена к первой годовщине подписания 22 февраля прошлого года Декларации о союзническом взаимодействии между двумя странами, отметила Захарова. Планируется, что Лавров проведет переговоры со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым и президентом республики Ильхамом Алиевым.

По словам Захаровой, они уделят особое внимание урегулированию конфликта с Арменией. Во второй день в Баку глава МИД выступит на пленарном заседании российско-азербайджанского экспертного совета.

Позже Лавров отправится в Индию. С 1 по 3 марта он примет там участие в совещании министров иностранных дел «Большой двадцатки» (G20) в Нью-Дели. Ожидаются переговоры с представителями Индии, Китая и Бразилии. Со 2 по 4 марта министр выступит на международной политологической конференции.

Теги
Персоны
Сергей Лавров Мария Захарова Азербайджан Ильхам Алиев

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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