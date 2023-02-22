В Госдепе заявили о готовности к переговорам с Россией по ядерным ракетам

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Представители США готовы встретиться с российской стороной для обсуждения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДНСВ, СНВ-3), о приостановке действия которого ранее заявил президент России Владимир Путин, заявил РБК представитель Госдепартамента США.

«Мы по-прежнему готовы встретиться с Россией для обсуждения Договора (СНВ-3) и вопросов ядерной стабильности, как показала наша недавняя встреча в формате «пятерки» по снижению рисков. Как мы уже говорили ранее, независимо от того, что происходит в мире, США готовы осуществлять важнейшие меры по контролю над вооружениями», — сказал представитель Госдепа, добавив, что «решение президента Путина в одностороннем порядке приостановить выполнение Россией ДСНВ является неудачным и безответственным».

По его словам, в Госдепе сейчас изучают, как это решение скажется на текущем состоянии договора. «Мы тщательно изучим любые действия, которые Россия предпримет после этого решения, чтобы убедиться, что мы готовы защищать нашу страну и наших союзников», — подчеркнул собеседник РБК. Он напомнил, что администрация президента США вела переговоры с Россией о продлении ДСНВ на пятилетний срок с момента прихода Джо Байдена к власти, потому что договор «делал наши страны и мир более безопасными, особенно в период роста напряженности».

Действующий договор о стратегических наступательных вооружениях ДСНВ Россия и США заключили в 2010 году на десять лет. Его подписали президенты Дмитрий Медведев и Барак Обама. В начале 2021-го договор продлили до 5 февраля 2026 года.

Путин объявил о решении приостановить участие России в договоре в послании Федеральному собранию 21 февраля. Он связал это со стремлением США и НАТО нанести «стратегическое поражение» и неоднократными отказами Москве в предусмотренных договором инспекциях американских объектов. «Повторю, [Россия] не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие», — сказал он.

В среду, 22 февраля, Госдума на пленарном заседании приняла закон, внесенный президентом, о приостановке участия России в ДСНВ. В тексте документа говорится, что решение о возобновлении участия страны в ДСНВ будет принимать президент России. За принятие проголосовали все присутствовавшие депутаты — 401 человек, или 89,1% от общего состава.