В мэрии Москвы пообещали достроить три флагманских медцентра в 2023 году

Проект флагманского центра ГКБ им. С.П. Боткина (Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы)

В Москве до конца 2023 года построят три флагманских медцентра, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Медцентры появятся на базе больниц имени Боткина, № 15 имени Филатова, а также имени Буянова. «Строительная готовность первых двух комплексов составляет 80%, а третьего — почти 70%, — уточнил заммэра. — Таким образом, все три центра будут возведены уже в этом году».

Ранее в январе на севере столицы уже открылся первый из шести запланированных флагманов — при ГКБ имени Вересаева. Уже в ближайшие недели вторым заработает флагманский центр при НИИ имени Склифосовского, еще один подобный медцентр, помимо указанных, откроется при ГКБ № 1 имени Пирогова.

Флагманы — новое название скоропомощных стационарных комплексов (ССК). Как отметил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов, все подобные медицинские учреждения оснастят самым современным и передовым оборудованием, что позволит вести прием пациентов по принципу «триаж»: их будут разделять на три категории в зависимости от сложности состояния.

Родственники пациентов, пребывающих на лечении, смогут в комфортных условиях ожидать или ухаживать за больными. Кроме того, предусмотрены помещения для бесед с врачами.

В Москве на протяжении последних трех лет реализуется масштабная программа обновления медицинской инфраструктуры: проводится крупнейшая в истории города модернизация поликлиник, создается сеть из шести новых скоропомощных комплексов, возводятся новые объекты первичного и стационарного звеньев. Создание новой инфраструктуры позволяет повысить качество и доступность медицинской помощи для жителей столицы и открывает новые возможности для использования новейшего медицинского оборудования и внедрения современных технологий в сфере охраны здоровья.