«Уровень Европы, а то и выше»: как меняется медпомощь в Москве

Фото: Департамент здравоохранения Москвы

Месяц назад, 16 января, в Москве начал работу флагманский центр городской клинической больницы (ГКБ) имени В.В.Вересаева. Это первый флагманский центр, открытый в московском многопрофильном стационаре. Он работает по новому стандарту экстренной медицинской помощи. Всего до конца года планируется открыть еще пять флагманских центров. Рассказываем, как прошел первый месяц работы во флагмане больницы имени Вересаева, сколько жизней удалось спасти и как сами пациенты отзываются о новом центре.

Первые результаты

В первый месяц работы команда центра спасла около 4 тыс. пациентов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Чаще всего врачи помогали людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, различными травмами, острыми хирургическими патологиями. Около 20% пациентов были в тяжелом состоянии, 45% — в состоянии средней тяжести, еще 35% — в удовлетворительном.

«В центре есть все необходимое для максимально быстрой и качественной медицинской помощи в ситуациях, когда счет идет на минуты», — говорит заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Речь, по ее словам, идет о современных методах диагностики и лечения, высокотехнологичном оборудовании, профессиональной команда и единых медицинских алгоритмах: «Все это позволяет максимально быстро и качественно оказывать помощь в экстренной ситуации».

Фото: Департамент здравоохранения Москвы

Помощь по новому стандарту

Флагманский центр ГКБ имени В.В.Вересаева начал прием пациентов в январе и стал первым медицинским учреждением Москвы, которое работает по новому стандарту. Одним из принципов этого стандарта стали единые четкие алгоритмы оказания экстренной медицинской помощи, поясняет вице-мэр Ракова.

Виртуальный тур по флагманскому центру ГКБ им. В.В. Вересаева

Приоритетность оказания помощи врачам нового центра помогает цифровая система «триаж», которая на основе клинических данных распределяет пациентов по зонам: красная (нельзя ждать ни минуты), желтая (требуется срочная помощь) и зеленая (все более или менее в порядке, угрозы для жизни нет).

Новый стандарт предполагает оказание помощи по принципу «врач — к пациенту». Все осмотры и большинство диагностических процедур проводятся непосредственно у койки пациента. «Медицинские работники сами подходят, берут анализы, делают кардиограмму», — рассказывает 59-летний Владимир, пациент флагманского центра больницы имени Вересаева. После проведенной диагностики, рассказал пациент, ему провели экстренную операцию: «Сейчас чувствую себя отлично».

Кроме того, в больнице действует служба социальных координаторов, которая призвана помогать в решении немедицинских вопросов пациентов. Работа соцкоординаторов включает несколько этапов, во время которых составляется своего рода маршрут помощи. Сначала специалисты выявляют нуждающихся в поддержке, при необходимости связываются с их родственниками. Речь идет, например, о восстановлении потерянных документов, устройстве домашних животных и решении других трудностей, с которыми может столкнуться пациент, попадая в медицинское учреждение.

Еще одна задача службы соцкоординаторов — заранее позаботиться о решении социальных проблем, которые могут возникнуть после выписки. Для этого уже в больнице специалисты службы передают нуждающихся в руки социальных работников Москвы, которые с этого момента начинают заботиться об их здоровье и благополучии. В случае возникновения у пациентов сложных эмоциональных ситуаций подключают сотрудников московской службы психологической помощи.

Для получения помощи не нужно писать никаких заявлений. Достаточно пригласить социального координатора, рассказать о проблеме, и тот постарается ее решить. Особое внимание сотрудники соцзащиты уделяют пожилым, людям с инвалидностью, многодетным, но помощь может получить каждый, поясняют в комплексе соцразвития столицы. Во флагманском центре ГКБ имени Вересаева социальные координаторы берут на себя заботу о сложных экстренных пациентах.

Корпоративная культура искреннего сервиса центров госуслуг, уже привычная для городских поликлиник, распространилась и на новый флагманский центр больницы. Сотрудники офисов «Мои документы», которые работают администраторами, снимают с врачей решение немедицинских вопросов. Они встречают пациентов и их родственников, регистрируют пациентов, сопровождают на обследования, организовывают прибытие профильного специалиста и встречу родственников с врачом для получения информации о состоянии здоровья пациента.

После оказания помощи пациента либо выписывают домой, либо переводят в стационар для продолжения лечения. «У меня обострился хронический калькулезный холецистит. Я вызвала скорую помощь, и меня привезли сюда, во флагманский центр больницы имени Вересаева. Здесь очень хорошо, даже выписываться не хочется!» — делится впечатлениями еще одна пациентка центра, 24-летняя Диана.

«Наверное, впервые в России появляется такой современный стандарт оказания экстренной медицинской помощи», — отмечает сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев. Особо важным он считает уделение внимания грамотной маршрутизации, состоянию, в котором поступает пациент, и другим деталям, которые позволяют оказывать медицинскую помощь как можно быстрее и в полном объеме.

«Все, кого я встретил здесь, приятно шокированы теми высотами, которые достигнуты, — поделился впечатлениями еще один пациент центра, 64-летний Евгений. — Я в свое время ездил во Францию. И это здание — европейский уровень, а то и выше». Пациент уточнил, что его привезли на скорой с болями и жжением в груди. «Провели необходимую диагностику и приняли решение делать ангиопластику (восстановление кровотока в закупоренных или суженных сосудах. — РБК). Операцию мне сделали уже буквально через полчаса после того, как привезли», — рассказал Евгений.

Благодаря единым медицинским алгоритмам, разработанным по каждому экстренному случаю, все врачи и средний медперсонал флагманского центра четко знают, что и в какой последовательности должны делать, говорит главный врач больницы имени Вересаева Игорь Парфенов: «Это позволяет добиться максимально быстрого и слаженного выполнения медицинских манипуляций».

История одного спасения

47-летняя женщина поступила по скорой во флагманский центр больницы имени Вересаева с признаками внутримозгового кровоизлияния. Ей стало плохо во время занятий в спортзале — внезапно случился судорожный припадок, рассказали в столичном депздраве.

Оперативная диагностика — компьютерная томография и ангиография — показала, что причиной стал разрыв аневризмы (патологической выпуклости стенки сосуда). Аневризма располагалась во внутричерепном отделе правой внутренней сонной артерии, которая является одним из главных сосудов, питающих головной мозг. Врачи предполагают, что женщина жила с патологией долгие годы, но в этот раз артерия не выдержала давления в результате физической нагрузки, что привело к кровоизлиянию.

Работа хирургов в операционной флагмана ГКБ имени В.В. Вересаева

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Врачи смогли стабилизировать пациентку, а также приняли решение провести операцию во избежание риска повторного разрыва аневризмы, который может стать фатальным. В итоге пациентке провели высокотехнологичную малотравматичную операцию с использованием современного рентгенэндоваскулярного оборудования.

«Мы сделали небольшой прокол в бедренной артерии и под контролем ангиографического комплекса через артериальное русло добрались точно к проблемному месту. Затем заполнили полость аневризмы специализированными микроспиралями, тем самым отключив ее от магистрального кровотока», — рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения ГКБ имени Вересаева Михаил Струценко. В дальнейшем это позволит минимизировать вероятность повторного разрыва, уточнил он.

Операция прошла успешно. Через неделю после хирургического вмешательства женщину выписали. В настоящее время ее жизни и здоровью ничто не угрожает, заверили в депздраве столицы.

«Нам нравятся комфортные условия, новое высокотехнологичное оборудование, использование мультидисциплинарного подхода и цифровых решений, в частности системы оценки состояния пациентов «Триаж», — продолжает главврач ГКБ имени Вересаева Игорь Парфенов. — А самое главное, что коллективу нравится работать. Интенсивно — да, напряженно — да, ответственно — да, но мы видим результат и понимаем, что используем самые современные технологии».

Открытие новых флагманов

Всего в Москве появится шесть таких флагманских центров. Все они создаются на базе крупнейших многопрофильных стационаров. Учитывались и возможности медучреждения, и его расположение — выбирали так, чтобы пациенты из любой точки Москвы могли получить помощь максимально быстро, в том числе благодаря санитарной авиации, объясняют столичные власти.

В марте прием пациентов начнет флагманский центр при Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В.Склифосовского. До конца года запланировано открытие еще четырех подобных объектов:

при ГКБ имени С.П.Боткина,

при ГКБ № 15 имени О.М.Филатова,

при ГКБ имени В.М.Буянова,

при ГКБ № 1 имени Н.И.Пирогова.

По данным комплекса соцразвития Москвы, каждый флагманский центр сможет принимать до 200, а в случае экстренной необходимости — до 300 неотложных пациентов в день.