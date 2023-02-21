«Уровень Европы, а то и выше»: как меняется медпомощь в Москве

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 79,61 (-0,37) Инвестиции, 17 фев, 16:15 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 74,76 (-0,01) Инвестиции, 17 фев, 16:15
Испания декриминализировала секс с животными при отсутствии вреда Политика, 09:44
Полет на «Союзе» белорусского космонавта отложили на полгода Общество, 09:39
Из-за чего ИТ-специалиста не возьмут на работу в Европу: топ-7 ошибок Pro, 09:27
Платья из пульверизатора, нейросети и дипфейки: 10 громких трендов за год РБК и Omoda, 09:25
Стала известна дата возвращения Овечкина в США Спорт, 09:18
Росреестр зафиксировал рекорд по сделкам с эскроу в Москве Недвижимость, 09:15
Politico узнала об опасениях Киева о давлении США ради сделки с Россией Политика, 09:15
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Corriere сообщила о планах Рима передать Киеву ракеты большой дальности Политика, 09:09
72 простые итерации: как владельцу контролировать свой бизнес РБК и СберБизнес, 09:01
В Росрыболовстве признали убытки верфей на ₽42 млрд Бизнес, 09:00
«Уровень Европы, а то и выше»: как меняется медпомощь в Москве Город, 09:00
Машины стали чаще угонять на детали, а запчасти — красть прямо на парковках Авто, 09:00
От конспирологии к инвестициям: к чему привел всплеск цен на яйца в США Pro, 08:58
ЦБ зафиксировал рост чистой прибыли банков в полтора раза в январе Финансы, 08:56
Город ,  
0 

«Уровень Европы, а то и выше»: как меняется медпомощь в Москве

Фото: Департамент здравоохранения Москвы
Фото: Департамент здравоохранения Москвы

Месяц назад, 16 января, в Москве начал работу флагманский центр городской клинической больницы (ГКБ) имени В.В.Вересаева. Это первый флагманский центр, открытый в московском многопрофильном стационаре. Он работает по новому стандарту экстренной медицинской помощи. Всего до конца года планируется открыть еще пять флагманских центров. Рассказываем, как прошел первый месяц работы во флагмане больницы имени Вересаева, сколько жизней удалось спасти и как сами пациенты отзываются о новом центре.

Первые результаты

В первый месяц работы команда центра спасла около 4 тыс. пациентов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Чаще всего врачи помогали людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, различными травмами, острыми хирургическими патологиями. Около 20% пациентов были в тяжелом состоянии, 45% — в состоянии средней тяжести, еще 35% — в удовлетворительном.

«В центре есть все необходимое для максимально быстрой и качественной медицинской помощи в ситуациях, когда счет идет на минуты», — говорит заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Речь, по ее словам, идет о современных методах диагностики и лечения, высокотехнологичном оборудовании, профессиональной команда и единых медицинских алгоритмах: «Все это позволяет максимально быстро и качественно оказывать помощь в экстренной ситуации».

Фото: Департамент здравоохранения Москвы
Фото: Департамент здравоохранения Москвы

Помощь по новому стандарту

Флагманский центр ГКБ имени В.В.Вересаева начал прием пациентов в январе и стал первым медицинским учреждением Москвы, которое работает по новому стандарту. Одним из принципов этого стандарта стали единые четкие алгоритмы оказания экстренной медицинской помощи, поясняет вице-мэр Ракова.

Читайте на РБК Pro
Семь «безобидных» привычек, которые мешают высыпаться
Как учить английский язык тем, кто хочет быстро вырасти в карьере
Главная проблема электрокаров — литий. Как ее предлагают решать
Как бухгалтер обводит вас вокруг пальца — 13 самых популярных схем

Виртуальный тур по флагманскому центру ГКБ им. В.В. Вересаева

Приоритетность оказания помощи врачам нового центра помогает цифровая система «триаж», которая на основе клинических данных распределяет пациентов по зонам: красная (нельзя ждать ни минуты), желтая (требуется срочная помощь) и зеленая (все более или менее в порядке, угрозы для жизни нет).

Новый стандарт предполагает оказание помощи по принципу «врач — к пациенту». Все осмотры и большинство диагностических процедур проводятся непосредственно у койки пациента. «Медицинские работники сами подходят, берут анализы, делают кардиограмму», — рассказывает 59-летний Владимир, пациент флагманского центра больницы имени Вересаева. После проведенной диагностики, рассказал пациент, ему провели экстренную операцию: «Сейчас чувствую себя отлично».

Кроме того, в больнице действует служба социальных координаторов, которая призвана помогать в решении немедицинских вопросов пациентов. Работа соцкоординаторов включает несколько этапов, во время которых составляется своего рода маршрут помощи. Сначала специалисты выявляют нуждающихся в поддержке, при необходимости связываются с их родственниками. Речь идет, например, о восстановлении потерянных документов, устройстве домашних животных и решении других трудностей, с которыми может столкнуться пациент, попадая в медицинское учреждение.

Еще одна задача службы соцкоординаторов — заранее позаботиться о решении социальных проблем, которые могут возникнуть после выписки. Для этого уже в больнице специалисты службы передают нуждающихся в руки социальных работников Москвы, которые с этого момента начинают заботиться об их здоровье и благополучии. В случае возникновения у пациентов сложных эмоциональных ситуаций подключают сотрудников московской службы психологической помощи.

Для получения помощи не нужно писать никаких заявлений. Достаточно пригласить социального координатора, рассказать о проблеме, и тот постарается ее решить. Особое внимание сотрудники соцзащиты уделяют пожилым, людям с инвалидностью, многодетным, но помощь может получить каждый, поясняют в комплексе соцразвития столицы. Во флагманском центре ГКБ имени Вересаева социальные координаторы берут на себя заботу о сложных экстренных пациентах.

Корпоративная культура искреннего сервиса центров госуслуг, уже привычная для городских поликлиник, распространилась и на новый флагманский центр больницы. Сотрудники офисов «Мои документы», которые работают администраторами, снимают с врачей решение немедицинских вопросов. Они встречают пациентов и их родственников, регистрируют пациентов, сопровождают на обследования, организовывают прибытие профильного специалиста и встречу родственников с врачом для получения информации о состоянии здоровья пациента.

Флагманский центр ГКБ имени В.В. Вересаева Флагманский центр ГКБ имени В.В. Вересаева Флагманский центр ГКБ имени В.В. Вересаева Флагманский центр ГКБ имени В.В. Вересаева Флагманский центр ГКБ имени В.В. Вересаева Флагманский центр ГКБ имени В.В. Вересаева Флагманский центр ГКБ имени В.В. Вересаева Флагманский центр ГКБ имени В.В. Вересаева Флагманский центр ГКБ имени В.В. Вересаева

После оказания помощи пациента либо выписывают домой, либо переводят в стационар для продолжения лечения. «У меня обострился хронический калькулезный холецистит. Я вызвала скорую помощь, и меня привезли сюда, во флагманский центр больницы имени Вересаева. Здесь очень хорошо, даже выписываться не хочется!» — делится впечатлениями еще одна пациентка центра, 24-летняя Диана.

«Наверное, впервые в России появляется такой современный стандарт оказания экстренной медицинской помощи», — отмечает сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев. Особо важным он считает уделение внимания грамотной маршрутизации, состоянию, в котором поступает пациент, и другим деталям, которые позволяют оказывать медицинскую помощь как можно быстрее и в полном объеме.

«Все, кого я встретил здесь, приятно шокированы теми высотами, которые достигнуты, — поделился впечатлениями еще один пациент центра, 64-летний Евгений. — Я в свое время ездил во Францию. И это здание — европейский уровень, а то и выше». Пациент уточнил, что его привезли на скорой с болями и жжением в груди. «Провели необходимую диагностику и приняли решение делать ангиопластику (восстановление кровотока в закупоренных или суженных сосудах. — РБК). Операцию мне сделали уже буквально через полчаса после того, как привезли», — рассказал Евгений.

Благодаря единым медицинским алгоритмам, разработанным по каждому экстренному случаю, все врачи и средний медперсонал флагманского центра четко знают, что и в какой последовательности должны делать, говорит главный врач больницы имени Вересаева Игорь Парфенов: «Это позволяет добиться максимально быстрого и слаженного выполнения медицинских манипуляций».

История одного спасения

47-летняя женщина поступила по скорой во флагманский центр больницы имени Вересаева с признаками внутримозгового кровоизлияния. Ей стало плохо во время занятий в спортзале — внезапно случился судорожный припадок, рассказали в столичном депздраве.

Оперативная диагностика — компьютерная томография и ангиография — показала, что причиной стал разрыв аневризмы (патологической выпуклости стенки сосуда). Аневризма располагалась во внутричерепном отделе правой внутренней сонной артерии, которая является одним из главных сосудов, питающих головной мозг. Врачи предполагают, что женщина жила с патологией долгие годы, но в этот раз артерия не выдержала давления в результате физической нагрузки, что привело к кровоизлиянию.

Работа хирургов в операционной флагмана ГКБ имени В.В. Вересаева
Работа хирургов в операционной флагмана ГКБ имени В.В. Вересаева
Video

Врачи смогли стабилизировать пациентку, а также приняли решение провести операцию во избежание риска повторного разрыва аневризмы, который может стать фатальным. В итоге пациентке провели высокотехнологичную малотравматичную операцию с использованием современного рентгенэндоваскулярного оборудования.

«Мы сделали небольшой прокол в бедренной артерии и под контролем ангиографического комплекса через артериальное русло добрались точно к проблемному месту. Затем заполнили полость аневризмы специализированными микроспиралями, тем самым отключив ее от магистрального кровотока», — рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения ГКБ имени Вересаева Михаил Струценко. В дальнейшем это позволит минимизировать вероятность повторного разрыва, уточнил он.

Операция прошла успешно. Через неделю после хирургического вмешательства женщину выписали. В настоящее время ее жизни и здоровью ничто не угрожает, заверили в депздраве столицы.

«Нам нравятся комфортные условия, новое высокотехнологичное оборудование, использование мультидисциплинарного подхода и цифровых решений, в частности системы оценки состояния пациентов «Триаж», — продолжает главврач ГКБ имени Вересаева Игорь Парфенов. — А самое главное, что коллективу нравится работать. Интенсивно — да, напряженно — да, ответственно — да, но мы видим результат и понимаем, что используем самые современные технологии».

Открытие новых флагманов

Всего в Москве появится шесть таких флагманских центров. Все они создаются на базе крупнейших многопрофильных стационаров. Учитывались и возможности медучреждения, и его расположение — выбирали так, чтобы пациенты из любой точки Москвы могли получить помощь максимально быстро, в том числе благодаря санитарной авиации, объясняют столичные власти.

В марте прием пациентов начнет флагманский центр при Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В.Склифосовского. До конца года запланировано открытие еще четырех подобных объектов:

  • при ГКБ имени С.П.Боткина,
  • при ГКБ № 15 имени О.М.Филатова,
  • при ГКБ имени В.М.Буянова,
  • при ГКБ № 1 имени Н.И.Пирогова.

Проект флагмана ГКБ имени С.П. Боткина Проект флагмана&nbsp;ГКБ № 15 имени О.М. Филатова Проект флагмана при НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского Проект флагмана&nbsp;ГКБ имени В.М. Буянова

По данным комплекса соцразвития Москвы, каждый флагманский центр сможет принимать до 200, а в случае экстренной необходимости — до 300 неотложных пациентов в день.

Теги
департамент здравоохранения Москвы ГКБ Флагман Москва Анастасия Ракова медицина
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter