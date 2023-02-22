Власти Забайкалья ответили на жалобу школьника на учебу в субботу

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Исполняющая обязанности министра образования Забайкальского края Татьяна Клименко ответила школьнику, пожаловавшемуся, что учащиеся занимаются по субботам, а комитет образования региона отдыхает, передает ZabNews.

Уроки по субботам в большинстве случаев вводятся для старших классов, иначе за пятидневную учебную неделю они не смогут освоить всю программу, пояснила она. «По идее младшая и средняя школа учатся пять дней, а шестой используется для развития и консультаций для старшеклассников», — добавила Клименко. По ее словам, если шестой день используется для проведения факультативов для общего развития, это неплохо.

Она также уточнила, что окончательное решение о введении шестидневной недели принимает руководство школ и комитеты образования, сотрудники которых так же, как и ученики, работают по субботам.

Жалобу ученика одной из школ Забайкальского края озвучили во время прямого эфира Клименко в соцсети «ВКонтакте» 22 февраля. «Почему дети учатся по субботам? Всего один выходной остается, нагрузка большая, а комитет образования отдыхает. Почему такая дискриминация?» — передала слова школьника ведущая.