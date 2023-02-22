Комитет Госдумы поддержал проект о приостановке участия России в ДСНВ

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Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал нижней палате принять законопроект о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности.

Президент Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию 21 февраля, заявил, что Россия приостанавливает свое участие в этом договоре. При этом он подчеркнул, что Россия не выходит из соглашения. В этот же день глава государства внес законопроект о приостановке участия в ДСНВ в Госдуму. В тексте проекта говорится, что решение о возобновлении действия договора в будущем сможет принять президент России.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что проект рассмотрят на заседании 22 февраля.

Действующий договор о стратегических наступательных вооружениях, получивший название СНВ-3, был заключен между Россией и США в 2010 году сроком на десять лет. В начале 2021 года его продлили до 5 февраля 2026 года.

Он ограничивает число стратегических вооружений развернутых ядерных боезарядов до 1500 единиц, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев — до 700.