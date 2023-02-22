Песков: Путин и Байден пока не пользовались горячей линией связи

Песков заявил, что Путин и Байден пока не пользовались горячей линией

Джо Байден (Фото: Doug Mills / Getty Images)

Созданная после Карибского кризиса горячая линия связи между Кремлем и Белым домом сохраняется, но президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден ей пока не пользовались. Об этом в интервью ТАСС рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Канал по-прежнему функционирует. «Безусловно, при желании [президенты] могут воспользоваться [этой линией]», — сказал Песков.

Горячая линия Вашингтон — Москва была создана после Карибского кризиса 1962 года для экстренных переговоров лидеров СССР и США. Она начала работу 30 августа 1963 года. В период холодной войны линия использовалась для предотвращения чрезвычайных ситуаций.

В 2016 году появилась информация, что тогдашний президент США Барак Обама воспользовался горячей линией, чтобы предупредить Россию о серьезных последствиях вмешательства в президентские выборы в США.