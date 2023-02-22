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В РПЦ заявили, что силовики не готовы говорить о совести

Военный священник призвал силовые ведомства к более открытым отношениям с духовенством

Силовые ведомства должны быть более открыты для контактов с духовенством, поскольку они «призваны отстаивать духовно-нравственные ценности». Об этом заявил «РИА Новости» председатель отдела по взаимодействию с вооруженными и правоохранительными органами Московской епархии РПЦ протоиерей Александр Добродеев.

Добродеев напомнил об указе президента России «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

«Указ есть, а механизма его воплощения пока не видно. Мне кажется, одним из решений было бы открыть двери силовых структур для духовенства, а также подготовить священников, которые будут нести там слово Божие», — считает Добродеев.

По словам Добродеева, силовики не всегда готовы «говорить о совести и подобных вещах». «Нужна поддержка государства, нужно провести работу с силовиками, чтобы духовенству порой не говорили: «А зачем вы сюда пришли, вас никто не просил», — сказал Добродеев.

Ранее в газете Sonntagszeitung со ссылкой на рассекреченные документы федеральной полиции Швейцарии, интервью и публикации появилась информация о том, что патриарх Кирилл во время работы в Женеве в 1970-х годах во Всемирном совете церквей был агентом КГБ под псевдонимом «Михайлов». По данным издания, он должен был собирать информацию о членах Всемирного совета церквей и влиять на их отношение к Советскому Союзу.

В РПЦ эту информацию назвали «политически мотивированными домыслами». Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что это утверждение является домыслом бывшего журналиста «Московского комсомольца» Сергея Бычкова.

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