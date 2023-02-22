Ювелирная сеть Sunlight запустит собственный аналог Tinder

Сеть ювелирных магазинов Sunlight запустит собственный аналог популярного приложения для знакомств Tinder в марте этого года, сообщил представитель компании газете «Ведомости».

По его словам, новое приложение будет интегрировано в основное приложение Sunlight, а по функционалу будет представлять собой смесь Tinder и TikTok. На его разработку Sunlight уже потратила 120 млн руб., уточнил представитель компании.

В то же время опрошенные газетой аналитики назвали такую стоимость завышенной. По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, разработка такого приложения может стоить 40–50 млн руб. Еще скромнее оценка гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова: по его мнению, создание приложения с встроенным функционалом сервиса знакомств может стоить 10–15 млн руб.

Sunlight — российская розничная сеть мультибрендовых ювелирных магазинов, принадлежащая группе компаний «Оникс». Изначально компания работала как дистрибьютор российских производителей украшений, однако позже начала создавать украшения под собственным брендом.

Tinder — американское приложение, предназначенное для романтических знакомств в соответствии с заданными параметрами и с учетом геолокации. После начала спецоперации на Украине Tinder прекратил все рекламные кампании в России и отключил платные опции на территории страны. Платные тарифы, в том числе, позволяли скрывать рекламу, выбирать определенную область на карте, где пользователь мог искать себе пару для знакомства, получать доступ к информации из профиля человека, который вас лайкнул, отправлять сообщения неограниченному числу пользователей и т.д. В июне в МТС сообщали, что аудитория Tinder в России с мая сократилась вдвое.