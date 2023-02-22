Гидрометцентр спрогнозировал резкое похолодание в Москве

Вильфанд: в Москве и в ряде других регионах России ожидаются аномальные морозы

В Москве и других российских регионах ожидаются аномальные морозы на 7-11 градусов ниже климатической нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Как рассказал метеоролог, аномально низкая температура ожидается во всем Центральном федеральном округе (ЦФО), включая в Москве. Как следует из данных на сайте Гидрометцентра, в Москве 22-23 февраля ожидается температура -8 до -10 градусов днем и -18 градусов ночью. При этом в Подмосковье градусники могут упасть до -28 градусов.

Также аномально низкая температура ожидается и в других регионах России.

«22-23 февраля в Коми, Мурманской, Вологодской, Ленинградской, Новгородской, Псковской областях, Карелии температура будет ниже нормы на 7-11 градусов. Морозы там ожидаются до 20-25 градусов, а в Коми — даже до 27 градусов», — рассказал Вильфанд.

Низкая температура также сохранится и в южных регионах страны. «23 и 24 февраля в Волгоградской области прогнозируются морозы до 20 градусов, в Астраханской области — до 15 градусов, в Ростовской области — до 17 градусов», — спрогнозировали в Гидрометцентре.

Как объяснил Вильфанд, температура ниже климатической нормы на 7 и более градусов зимой считается опасным. Это создает трудности для энергетиков и других городских служб, а также негативно влияет на самочувствие человека.

Ранее Вильфанд говорил, что на 23 февраля в Москве ожидается погода с «нордическим характером». В Гидрометцентре спрогнозировали, что температура днем достигнет минус 4–9 градусов, ночью минус 11–16 градусов и возможно опустится до 17 градусов мороза.