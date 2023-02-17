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Вильфанд спрогнозировал на 23 февраля погоду с «нордическим характером»

Вильфанд: в Москве 23 февраля погода покажет «нордический характер»
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В Москве в четверг, 23 февраля, ожидается погода с «нордическим характером», температура днем достигнет минус 9-4 градусов, ночью — минус 16-11 градусов и возможно опустится 17 градусов мороза, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В ночь на четверг уже более заметные морозы. Связаны они будут с тем, что воздушные массы будут перемещаться с севера, поэтому 23 февраля можно будет назвать днем с нордическим характером, потому что ветер с севера», — сказал Вильфанд.

В понедельник, 20 февраля, по прогнозам синоптика, температура будет минус 8-3 градуса и небольшой снег, а со вторника, 21 февраля, начнется понижение — до минус 7-5 градусов днем и до минус 14-9 градусов ночью.

В среду, 22 февраля, ожидается до минус 15-10 градусов ночью, днем минус 6-5, в пятницу, 24 февраля, — до минус 16-11 ночью и минус 5-4 градусов днем, сообщил Вильфанд. При этом на выходных, 25-26 февраля возможен небольшой снег и заметное повышение температуры до минус 5 — ноля градусов.

Теги
Роман Вильфанд Гидрометцентр Погода погода в Москве морозы
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