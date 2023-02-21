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21 фев, 23:20
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Пожар в отеле в центре Москвы. Видео
В центре Москвы загорелось 16-этажное здание, где находится отель «МКМ». Из здания эвакуированы 200 человек. Есть пострадавшие
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В центре Москвы загорелся отель
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