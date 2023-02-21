Химкинский суд приговорил гражданина США к 8 годам за провоз пистолета в Шереметьево

Американца приговорили к восьми годам за провоз пистолета в Шереметьево

Андрэ Хачатурян (Фото: Ольга Сиверкина / ТАСС)

Гражданина США Андрэ Хачатуряна, задержанного в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево с пистолетом, приговорили к восьми годам колонии общего режима. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Химкинского городского суда Подмосковья.

Хачатурян признан виновным по ч. 1 ст. 226.1 УК (контрабанда оружия и боеприпасов) и по ч. 1 ст. 222 УК (незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ).

Хачатуряна задержали в аэропорту 26 декабря 2021 года. Он летел рейсом «Аэрофлота» из США через Москву в Ереван. Сотрудники правоохранительных органов забрали у него пистолет Glok-17 и патроны к нему.

По данным ТАСС, адвокат американца Игорь Бушманов заявил, что его подзащитный раскаялся в том, что не оформил документы на провоз оружия должным образом, и просил суд учесть это. При этом Хачатурян был уверен, что никаких законов он не нарушал: пистолет он не скрывал, а положил в багаж к другим вещам. Защита пообещала обжаловать приговор.