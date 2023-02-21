Путин призвал бизнесменов не унижаться и не выпрашивать деньги на Западе

Путин заявил, что титулы «мэров и пэров» не помогут бизнесменам на Западе

Владимир Путин (на экране) (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию обратился к бизнесменам и призвал «перестроить свою жизнь и свою работу». Трансляцию выступления ведет РБК.

«Пытаться бегать с вытянутой рукой, унижаться, выпрашивая свои денежки, бессмысленно», — заявил президент.

Путин допустил, что кто-то из предпринимателей «захочет доживать свой век в арестованном особняке с заблокированными счетами», и это, по его словам, «право любого человека». «Но пора уже понять, что для Запада такие люди были и останутся второсортными чужаками, с которыми можно делать все что угодно», — подчеркнул Путин. По его мнению, «и деньги, и связи, и купленные титулы графов, пэров, мэров здесь не помогут абсолютно».

Вместо того чтобы «цепляться за прошлое», необходимо начать инвестировать в Россию, считает глава государства. «Запускайте новые проекты, зарабатывайте, вкладывайте в Россию, инвестируйте в предприятия и рабочие места, помогайте школам и университетам, науке и здравоохранению, культуре и спорту», — посоветовал Путин.