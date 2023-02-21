Лукашенко назвал сроки своей поездки в Иран

Александр Лукашенко (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит Иран в середине марта. Об этом он сообщил на встрече с послом Ирана Саидом Яри в республике, передает БелТА.

«Я абсолютно убежден, что это будет значимая наша встреча и переговоры в Иране, которые выведут нас на более высокий уровень сотрудничества. Но главное — мы не должны потерять этот момент и это время, чтобы наладить наши отношения на более высоком уровне», — сказал Лукашенко.

По его словам, визит состоится по приглашению президента Ирана Эбрахима Раиси.

О готовящемся визите Лукашенко в Иран стало известно 11 февраля. Об этом он сообщил в своем поздравлении в адрес иранского президента по случаю 44-й годовщины победы Исламской революции в стране. «Рассчитываю посетить Тегеран в ближайшее время и обсудить актуальные вопросы двусторонней, региональной и международной повесток дня», — отметил президент.

Глава государства добавил, что Белоруссия всегда «оставалась рядом с Ираном, сохраняла верность дружбе и равноправному диалогу, ответственно относилась к выполнению достигнутых договоренностей».