В Москве задержали разбившего стекло вагона метро мужчину

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В столичном метро задержали мужчину, который на станции «Тверская» разбил стекло закрывшихся дверей вагона, сообщили в пресс-службе МВД.

«После окончания посадки пассажиров к составу электропоезда подошел агрессивно настроенный мужчина, находившийся в состоянии опьянения», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она отметила, что он несколькими ударами разбил стекло закрывшихся дверей вагона.

По ее словам, полицейские полка по сопровождению поездов задержали мужчину и доставили его в отдел полиции. Им оказался гражданин одной из стран ближнего зарубежья

Против пассажира возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК (вандализм). Наказание по данной статье — штраф в размере до 40 тыс. руб., либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев.

Ему также грозит административный штраф в размере до 1,5 тыс. руб. или арест до 15 суток по ч.1 ст. 20.21 КоАП (появление в общественных местах в состоянии опьянения). Сейчас его отпустили под обязательство о явке.

1 февраля на станции «Саларьево» Сокольнической линии столичного метро 18-летний студент педагогического колледжа напал на сотрудника службы безопасности. Сотрудник попросил молодого человека пройти в досмотровую зону для проверки багажа, однако тот проигнорировал «неоднократные требования» сделать это, ударил рукой одного из представителей службы безопасности и сбил его с ног.

Пострадавший госпитализирован. Против студента возбуждено уголовное дело по признакам ст. 116 УК (побои). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет.