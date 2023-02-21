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ЦБ зафиксировал рост чистой прибыли банков в полтора раза в январе

ЦБ: чистая прибыль банковского сектора в январе 2023 года составила ₽258 млрд
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Чистая прибыль российских банков в январе текущего года составила 258 млрд руб., что в полтора раза выше результатов января прошлого года, когда прибыль была 164 млрд руб., следует из отчета Банка России о развитии банковского сектора (есть у РБК).

По данным отчета, прибыль сектора обеспечили доходы от основной деятельности, рост чистых процентных и комиссионных доходов составил 26 и 16% соответственно по сравнению с январем 2022 года.

Кроме того, в прошлом месяце количество прибыльных банков выросло до 263, или 81% от общего количества, при этом в декабре 2022 года их было 222 (68% от общего количества), рассчитал ЦБ. Таким образом доля прибыльных банков в активах сектора увеличилась с 82% до 98%.

По итогам кризисного 2022 года российские банки зафиксировали чистую прибыль в 203 млрд руб., сообщил в конце января ЦБ. По сравнению с рекордным результатом 2021 года (2,4 трлн руб.) прибыль кредитных организаций упала в 11,8 раза. Российский банковский сектор не фиксировал такую низкую годовую чистую прибыль как минимум семь лет, с кризисного 2015-го.

Финансовый результат поддержала валютная переоценка из-за ослабления рубля. Если бы ЦБ не дал кредитным организациям регуляторные послабления, сектор получил бы «несколько сотен миллиардов рублей убытка», объяснил глава департамента регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.

Теги
Центробанк Банк России чистая прибыль Банки
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