В Огайо 13 человек пострадали при взрыве на металлургическом заводе

В Оуквуд-Виллидж неподалеку от Кливленда, штат Огайо, произошел взрыв на заводе I Schumann & Co по производству металла и красок. после этого начался пожар, по крайней мере 13 человек пострадали, сообщает местный телеканал WKYC.

На опубликованных им кадрах виден столб дыма, а также обломки оборудования, которые, как утверждается, при взрыве отлетели через улицу.

Как сообщил капитан пожарной охраны города Брайан Дирокко, из 13 госпитализированных несколько получили ожоги и по крайней мере один человек находится в критическом состоянии. Точное число пострадавших не указывалось. Несколько пострадавших доставили в медицинский центр MetroHealth, а в медцентре университетской больницы Ахуджа в Бичвуде сообщили о доставленных семи пациентах.

По словам Дирокко, пожар находится под контролем, пожарные тушат очаги возгорания. Жители соседних населенных пунктов, в частности расположенного в 15 км города Севен-Хиллз, сообщают о запахе «горящей нефти», и власти говорят, что они «вероятно, будут замечать этот запах еще некоторое время».

Телеканал отмечает, что это не первый взрыв на заводе I Schumann & Co. В апреле 2006 года пятеро рабочих получили ранения, когда расплавленный металл вызвал взрыв. Ни одна из травм не была серьезной.