Власти Малайзии расследуют съемку блогеров из России на небоскребе

Ангелина Николау на крыше небоскреба Merdeka (Фото: Angela Nikolau / Twitter)

Пару российских блогеров-руферов Ангелину Николау и Ивана Беркуса вызовут в полицию Куала-Лумпура для дачи показаний после того, как блогеры без официального разрешения забрались на крышу малазийского небоскреба Merdeka — второго по высоте здания в мире, сообщает газета Free Malaysia Today.

«В отношении обоих начнут расследование за незаконное проникновение [на крышу небоскреба]», — сообщил газете заместитель начальника полиции Куала-Лумпура Датук Яхая Отман.

В посольстве России в Малайзии сказали ТАСС, что находятся в контакте с местными властями по поводу инцидента, сами блогеры к дипломатам не обращались.

Около семи часов назад в аккаунтах блогеров в Instagram (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена) появились фото и видео, снятые с крыши Merdeka. Николау опубликовала видео, как она сидит на крыше небоскреба и снимает себя с помощью селфи-палки, у Беркуса — ролик, где они стоят на крыше небоскреба, предположительно, снятый с дрона.

У Николау в Instagram более 700 тыс. подписчиков, у Беркуса — более 240 тыс. Ангелина Николау до этого уже фотографировалась на небоскребах комплекса «Москва-Сити» в России, в Гонконге, Таиланде, Китае, Франции, Дубае и т.д.

Небоскреб Merdeka считается вторым по высоте сооружением в мире, его высота достигает 679 м, однако его строительство еще не окончено. Самым высоким небоскребом в мире является Бурдж-Халифа в Дубае (высота 828 м), на третьем месте — Шанхайская башня в Китае (632 м).