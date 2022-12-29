Власти Малайзии расследуют съемку блогеров из России на небоскребе

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Подписка на РБК Pro — лучший подарок
Лента новостей
Курс евро на 29 декабря
EUR ЦБ: 75,66 (+1,48) Инвестиции, 28 дек, 16:10
Курс доллара на 29 декабря
USD ЦБ: 71,33 (+1,39) Инвестиции, 28 дек, 16:10
Из чего на самом деле состоят полуфабрикаты РБК и Черкизово, 16:20
Путин ввел уголовную ответственность за осквернение георгиевской ленты Политика, 16:18
Место падения ракеты в Белоруссии. Видео Политика, 16:17
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:16
СБУ сообщила о приговоре «личному информатору» Стрелкова Политика, 16:13
Белорусский военком призвал не волноваться из-за падения ракеты Политика, 16:05
Банк «Открытие» расширил программу финансирования дилеров Пресс-релиз, 16:03
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Подмосковье выдана первая в России крупная «промышленная ипотека» Новая экономика, 15:56
Мошенники пообещали пользователям WhatsApp в России бесплатный алкоголь Life, 15:54
Залетевшая в Белоруссию украинская ракета была сбита ПВО Политика, 15:49
Сингапур для предпринимателей: какие стартапы могут «выстрелить» на рынке Экономика инноваций, 15:45
Паулина Андреева: «Нужно учиться наводить цифровую чистоту» Стиль, 15:43
В Думе предложили распространить соцподдержку на всех вдов военных Политика, 15:39
Знаковые проекты: что построили в Москве в 2022 году Недвижимость, 15:34
Общество ,  
0 

Власти Малайзии расследуют съемку блогеров из России на небоскребе

Власти Малайзии расследуют съемку блогеров на крыше второго по высоте в мире небоскреба
Ангелина Николау на крыше небоскреба Merdeka
Ангелина Николау на крыше небоскреба Merdeka (Фото: Angela Nikolau / Twitter)

Пару российских блогеров-руферов Ангелину Николау и Ивана Беркуса вызовут в полицию Куала-Лумпура для дачи показаний после того, как блогеры без официального разрешения забрались на крышу малазийского небоскреба Merdeka — второго по высоте здания в мире, сообщает газета Free Malaysia Today.

«В отношении обоих начнут расследование за незаконное проникновение [на крышу небоскреба]», — сообщил газете заместитель начальника полиции Куала-Лумпура Датук Яхая Отман.

В посольстве России в Малайзии сказали ТАСС, что находятся в контакте с местными властями по поводу инцидента, сами блогеры к дипломатам не обращались.

Около семи часов назад в аккаунтах блогеров в Instagram (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена) появились фото и видео, снятые с крыши Merdeka. Николау опубликовала видео, как она сидит на крыше небоскреба и снимает себя с помощью селфи-палки, у Беркуса — ролик, где они стоят на крыше небоскреба, предположительно, снятый с дрона.

У Николау в Instagram более 700 тыс. подписчиков, у Беркуса — более 240 тыс. Ангелина Николау до этого уже фотографировалась на небоскребах комплекса «Москва-Сити» в России, в Гонконге, Таиланде, Китае, Франции, Дубае и т.д.

Небоскреб Merdeka считается вторым по высоте сооружением в мире, его высота достигает 679 м, однако его строительство еще не окончено. Самым высоким небоскребом в мире является Бурдж-Халифа в Дубае (высота 828 м), на третьем месте — Шанхайская башня в Китае (632 м).

Читайте на РБК Pro
Игры на $11 млрд: как сколотил капитал отец самой юной миллиардерши мира
Как меняются решения человека, если отобрать у него смартфон
Шесть книг, которые помогут воплотить мечту в реальность
Стоит ли в 2023 году покупать подешевевшие китайские акции

Теги
Малайзия небоскреб руферы блогеры
Материалы по теме
Росгвардейцы задержали руферов на крыше башни «Федерация»
Общество
Полиция завела дело после штурма руферами крыши башни в «Москва-Сити»
Общество
В Колумбии задержали забравшегося на здание банка руфера из России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter