После экстренной посадки в Ташкенте людей отправят в Москву другим бортом

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 79,61 (-0,37) Инвестиции, 17 фев, 16:15 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 74,76 (-0,01) Инвестиции, 17 фев, 16:15
В АТОР объяснили условия для начала безвизовых поездок в Китай Общество, 21:33
Bloomberg раскрыл план Китая по урегулированию конфликта на Украине Политика, 21:31
В Госдуме предложили запретить заграничную удаленку некоторым айтишникам Политика, 21:25
В Минобороны ФРГ заявили о планах обучить более 3 тыс. военных ВСУ Политика, 21:22
Момент нового землетрясения в Турции попал в прямой эфир Общество, 21:08
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:03
Навка в годовщину победы на Олимпиаде заявила, что молится за Костомарова Спорт, 21:01
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Зачем Джо Байден приезжал в Киев и ускорит ли это поставки нового оружия Политика, 20:31
После экстренной посадки в Ташкенте людей отправят в Москву другим бортом Общество, 20:22
Пилот «Формулы-1» попал в аварию на велосипеде перед стартом сезона Спорт, 20:21
После нового землетрясения в Турции разрушились дома Общество, 20:16
Призер Олимпиады рассказала о последствиях лавины в Красной Поляне. Видео Спорт, 20:00
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:58
Индекс Мосбиржи может быть пересчитан по данным о доступности акций Инвестиции, 19:56
Общество ,  
0 

После экстренной посадки в Ташкенте людей отправят в Москву другим бортом

«Аэрофлот» отправит пассажиров вынужденно севшего в Ташкенте самолета в Москву
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Самолет, летевший из Бангкока в Москву 20 февраля, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ташкента по техническим причинам, объяснили РБК в пресс-службе «Аэрофлота». В 02:30 по московскому времени пассажиры отправятся в Москву резервным бортом. До этого их поселят в гостиницы, предоставят им еду и напитки.

Посадка была выполнена в штатном режиме, отметили в компании.

Самолет «Аэрофлота» вынужденно сел в Узбекистане 18:57 по местному времени (16:57 мск), сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Uzbekistan Airports. Экипаж решил следовать на аэродром в Ташкенте для дозаправки. На борту лайнера Boeing-777 находилось 400 пассажиров.

Теги
Аэрофлот Бангкок Ташкент Москва
Материалы по теме
После аварийной посадки вертолета в Кузбассе завели дело
Общество
Пять человек пострадали в Японии при вынужденной посадке самолета
Общество
Самолет Red Wings совершил вынужденную посадку в Казани из-за шасси
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter