После экстренной посадки в Ташкенте людей отправят в Москву другим бортом

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Самолет, летевший из Бангкока в Москву 20 февраля, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ташкента по техническим причинам, объяснили РБК в пресс-службе «Аэрофлота». В 02:30 по московскому времени пассажиры отправятся в Москву резервным бортом. До этого их поселят в гостиницы, предоставят им еду и напитки.

Посадка была выполнена в штатном режиме, отметили в компании.

Самолет «Аэрофлота» вынужденно сел в Узбекистане 18:57 по местному времени (16:57 мск), сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Uzbekistan Airports. Экипаж решил следовать на аэродром в Ташкенте для дозаправки. На борту лайнера Boeing-777 находилось 400 пассажиров.