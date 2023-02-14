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Россельхознадзор выявил нелегальные поставки лососевых через Белоруссию

Россельхознадзор: в Россию нелегально ввезли лосося под видом продукции Фарерских островов
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Россельхознадзор выявил партию замороженной рыбы лососевых пород неизвестного происхождения, которую ввезли в Россию через Белоруссию под видом продукции Фарерских островов, сообщила журналистам советник руководителя ведомства Юлия Мелано.

«Рыба была ввезена в Россию в январе 2023 года под видом продукции Фарерских островов через территорию Белоруссии», — рассказала Мелано, отметив, что Государственная служба по продовольствию и ветеринарии Фарерских островов не подтвердила оформление документов, сопровождающие эту партию рыбы.

Россельхознадзор предупредил власти Белоруссии и министра по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии о факте таких поставок.

«Служба также адресовала белорусским коллегам просьбу прекратить оформление в адреса российских получателей ветеринарных сертификатов на рыбопродукцию, поступающую на территорию республики с предприятий третьих стран, участвующих в нелегальных схемах поставок рыбной продукции», — добавила советник главы ведомства.

В прошлом году Ассоциация производственных и торговых предприятий рыбного рынка сообщила о сокращении поставок в Россию выращенных лососевых рыб (преимущественно семга и форель) с 5 тыс. т до 858 т в мае того же года, писал «Коммерсантъ». Основная часть поставок приходилась на Чили, которое сократило экспорт в Россию, и на Фарерские острова, которые полностью остановили поставки, небольшая доля поставок приходилась на мурманского лосося.

При этом общая потребность ретейлеров и ресторанов в данной продукции составляет около 120–130 тыс. т в год. Из-за сокращения поставок заведения общепита стали сокращать и закупки лосося, в некоторых случаях — на 50%.

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Теги
Россельхознадзор лосось Белоруссия рыба
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