В Новой Москве девушка получила посылку со взрывным устройством

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В Троицком и Новомосковском административном округе Москвы девушке пришла посылка, которая при открытии загорелась, сообщила столичная прокуратура в телеграм-канале.

Инцидент произошел в жилом доме на 2-й Изумрудной улице. «Пострадавшая открыла коробку, оставленную неизвестным лицом около подъезда, на которой были указаны ее фамилия и имя. После вскрытия произошло возгорание коробки, девушке оказана медицинская помощь», — рассказали в прокуратуре.

По данным ведомства, коробку на имя 22-летней девушки обнаружила соседка, после чего сообщила о посылке ее матери.

По данным Baza, после открытия посылки произошел взрыв, девушка получила ожоги лица. Телеграм-канал также сообщил, что, по словам девушки, в последнее время ей никто не угрожал и в конфликтах она не участвовала. Она также рассказала, что несколько лет назад за ней начал ухаживать молодой человек, но она ему отказала, после чего тот начал ее преследовать. Об этом также сообщил источник ТАСС.