«Аэроэкспресс» на два дня сократит число поездов в Шереметьево

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Часть рейсов аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево и обратно с 23 по 25 февраля отменят из-за плановых работ на железной дороге. Об этом сообщается на сайте перевозчика «Аэроэкспресс».

Терминалы на Белорусском вокзале и в Шереметьево в эти даты будут работать в обычном режиме. Начиная с 17:19 и 18:08 25 февраля поезда в аэропорт и из него соответственно снова будут отправляться по стандартному графику, каждые 30–40 минут.

На период сокращения числа рейсов «Аэроэкспресс» предлагает пассажирам добираться в аэропорт на автобусах от станции метро «Ховрино», которые ходят каждые 15 минут с 5:50 до 0:05 в сторону аэропорта и с 6:29 до 0:43 — обратно. Такая поездка занимает около 20 минут.

Столичный департамент транспорта уточнил, что ограничение работы железной дороги связано со строительством транспортно-пересадочного узла «Лианозово». Будет отменена часть поездов на центральном участке МЦД-1 от Савеловского вокзала до Белорусского, интервалы движения увеличатся до одного часа. На Савеловском направлении интервалы местами будут увеличены до 1 часа 20 минут, у некоторых поездов изменятся остановки на участке от Дегунино до Лобни. На Белорусском направлении некоторые интервалы движения увеличатся до 20 минут.