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VK полностью выкупила платформу «Учи.ру»

VK полностью выкупила образовательную платформу «Учи.ру» за ₽8,7 млрд
VK VKCO ₽450,4 -1,31% Купить
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

VK выкупила оставшиеся 75% онлайн-платформы «Учи.ру» за 8,7 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Учи.ру» в 2012 году основали выпускники МФТИ Иван Коломоец и Евгений Милютин. В 2020-м Mail.ru Group (теперь — VK) приобрела 25% акций сервиса за 3,75 млрд руб. Согласно данным из ЕГРЮЛ, остальные 75% были поделены между несколькими физлицами, включая Коломойца и Милютина, и компаниями.

Сейчас «Учи.ру» — это группа компаний. На одноименной платформе школьники могут изучать разные предметы, учиться программированию, готовиться к экзаменам. Кроме того, «Учи.ру» развивает школу онлайн-репетиторов «Учи.Дома», образовательный портал «Учи.Ответы», а также сеть офлайн-центров по программированию, математике и английскому языку. Продуктами «Учи.ру» пользуются более 12 млн учащихся, 6 млн родителей и 800 тыс. учителей.

«Консолидация холдинга «Учи.ру» открывает дополнительные возможности для развития образовательного направления. <...> Уже два года мы активно взаимодействуем с «Учи.ру»: запускаем олимпиады для школьников, проводим конференции для педагогов и родителей», — рассказал старший вице-президент VK по инвестициям и развитию бизнеса Александр Айвазов.

Он назвал образование одним из ключевых направлений работы VK. «В периметр компании входят образовательные сервисы Skillbox, GeekBrains, SkillFactory, «Учи.ру», «Умскул», «Тетрика», «Сферум» и другие», — перечислил Айвазов.

Теги
Компании
VK образование Интернет
УЧИ.РУ
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