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В Новой Москве загорелся строительный рынок
На Киевском шоссе в Москве загорелся павильон строительного рынка
В Москве на Киевском шоссе загорелся торговый павильон с мансардной частью, сообщает пресс-служба МЧС. Павильон расположен по адресу Киевское шоссе, 21-й километр, стр. 1.
По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 08:40. На момент прибытия пожарных площадь возгорания составляла 200 кв. м.
Павильон является частью строительного рынка, передает РЕН ТВ. По данным SHOT, горят павильоны на рынке «Строймастер».
Телеграм-канал уточняет, что, по предварительным данным, в одноэтажных павильонах могут находиться газовые баллоны.