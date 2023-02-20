После аварийной посадки вертолета в Кузбассе завели дело

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В Кемеровской области после аварийной посадки вертолета AS350 возбудили уголовное дело, сообщили РБК в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

«По данному факту следственными органами Восточного межрегионального СУТ СК России возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении.

Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до пяти лет. Сейчас на место жесткой посадки вертолета выехали следователи и криминалисты Следственного комитета, отметили в ведомстве. Расследование продолжается.

20 февраля в районе горы Топхан Междуреченского городского округа совершил аварийную посадку частный вертолет. В прокуратуре пояснили, что упал вертолет AS350 B3 авиакомпании «АэроГео». По предварительным данным, в результате авиационного происшествия один человек погиб, еще один пострадал, уточнили РБК в управлении на транспорте СК.

Всего на борту были десять человек, отмечал источник «РИА Новости» в экстренных службах. По словам собеседника агентства, среди причин аварии рассматривают ошибку пилотирования и неисправность техники.