На улицах в центре Киева перекрыли движение

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В Киеве перекрыли движение по улицам в центре столицы, сообщают «Страна.ua», «Факти» и «Фокус».

По их данным, перекрыты улицы Гетьмана и бульвар Леси Украинки, а также проспект Победы. Кроме того, закрыт Шуляевский и Воздухофлотский мосты. В результате образовались пробки.

Как отметили СМИ, это может быть связано с празднованием Дня памяти героев Небесной сотни — жертв столкновений на Майдане в Киеве в феврале 2014 года. В этот день обычно проводятся шествия.

В то же время, как передает «Фокус», очевидцы сообщили о движении иностранного кортежа. Власти Киева перекрытия ранее не анонсировали.