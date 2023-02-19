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В Вашингтоне прошел митинг против выделения средств Украине

В Вашингтоне прошел митинг Либертарианской партии США против выделения средств Украине

Митинг Rage against the war machine («Ярость против военной машины»), участники которого выступили против выделения средств Украине, прошел у Мемориала Линкольна в Вашингтоне. Трансляция с места событий шла на Youtube-канале мероприятия.

Митинг организовали Либертарианская и Народная партии США. На сайте мероприятия говорится, что организаторы и участники требовали:

  • не выделять «ни копейки» на ведение конфликта на Украине.
  • начать мирные переговоры.
  • остановить рост инфляции.
  • распустить НАТО.
  • начать «глобальную ядерную деэскалацию».
  • урезать бюджет Пентагона.
  • упразднить ЦРУ и военно-промышленное глубинное государство и восстановить «правительство народа». Организаторы обвинили ведомство и разведслужбы в теневом управлении государством в обход конституционных законов и демократии.
  • остановить все «войны», которые ведутся при поддержке США, и прекратить попытки смены режима в других государствах. Закрыть все американские военные базы, свернуть военную помощь третьим странам и вернуть американских военных на родину.
  • восстановить гражданские свободы.
  • освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанджа, которому грозит 175 лет заключения за публикацию секретных сведений о войнах в Ираке и Афганистане, а также всех политических заключенных.

В качестве спикеров на мероприятие приглашены стендап-комики, Youtube-блогеры, писатели, политические обозреватели и активисты, журналисты, музыканты, радио- и телеведущие. Также на нем присутствуют бывшие конгрессмены Рон Пол (Техас), Тулси Габбард (Гавайи), Деннис Кусинич (Огайо), экс-конгрессвумен и экс-кандидат в президенты США от Партии зеленых Синтия Маккини (Джорджия). 

Теги
Вашингтон митинг Либертарианская партия США Украина военная помощь
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