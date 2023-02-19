Наркодилера из Перу нашли на ЧМ-2018 благодаря системе распознания лиц

Во время чемпионата мира по футболу в 2018 году с помощью системы распознавания лиц FindFace Security удалось задержать большое количество разыскиваемых людей, поймали даже наркодилера из Перу, рассказал глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

«К чемпионату мира мы поставили везде камеры и за период ЧМ было задержано огромное количество разыскиваемых людей. Даже одного мафиози поймали, наркодилера. Думал, приедет в Россию и его никто не найдет. Ну вот, здесь задержали», — сказал Чемезов.

Камеры с системой распознавания лиц FindFace были разработаны NTechLab. На сайте компании указано, что около 500 камер городского наблюдения, метрополитена, стадионов, фан-зон были подключены к этой системе распознавания лиц на период проведения чемпионата мира по футболу в разных регионах. С ее помощью были задержаны почти 100 человек из розыскных баз с 50 тыс. фотографий правонарушителей, в том числе находящихся в федеральном розыске.

Также у NTechLab было одноименное приложение, которое позволяло искать людей во «ВКонтакте» по фото. Однако в 2018 году разработчики сообщили о закрытии приложения, так как решили сосредоточиться на продуктах для бизнеса и госструктур.