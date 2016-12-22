Приложение по распознаванию лиц FindFace решили закрыть

Приложение FindFace, распознающее лица в соцсети «ВКонтакте», будет закрыто, заявил его разработчик, российская компания NtechLab. Об этом сообщает VC.Ru

Сервис начнет сворачиваться с 1 июля. Его разработчики сосредоточатся на продуктах для бизнеса и госструктур.

Приложение FindFace было запущено в 2016 году. После загрузки фотографии оно искало человека в соцсети «ВКонтакте». Аудитория приложения составляет более 1 млн человек.

Как сообщается на сайте компании, NtechLab занимается алгоритмами распознавания лиц, нейронными сетями и машинным обучением.