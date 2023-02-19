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Сестра Ким Чен Ына обещала не брать под прицел ракет Сеул

Ким Е Чжон: КНДР никогда не направит свои баллистические ракеты на Сеул

Межконтинентальные баллистические ракеты КНДР не будут направлены на Сеул, так как Северная Корея «не собирается иметь дело» с Южной Кореей. Об этом заявила заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии КНДР Ким Е Чжон, которая является сестрой главы государства Ким Чен Ына, передает ЦТАК.

«Никогда наши МБР не возьмут на прицел Сеул. У нас по-прежнему нет желания иметь дело с отребьем Южной Кореи», — сказала она.

При этом она заявила, что КНДР всегда готова принимать «подавляющие меры» в случае «каждого враждебного акта».

Накануне власти КНДР провели второй за год запуск баллистической ракеты. На сайте ЦТАК сообщается, что власти страны провели испытания ракеты «Хвасон-15». Ракета упала в Японское море. Днем ранее власти КНДР обещали ответить на совместные учения Южной Кореи и США на Корейском полуострове.

Теги
КНДР Ким Чен Ын Южная Корея Сеул
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