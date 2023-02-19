Власти Туниса выслали из страны главу профсоюза ЕС за участие в протестах
Президент Туниса Каис Саид приказал выслать из страны главу Конфедерации европейских профсоюзов Эстер Линч из-за ее участия в протестах и вмешательство во внутренние дела страны. Об этом сообщает пресс-служба президента Туниса в Twitter (соцсеть заблокирована по требованию Генпрокуратуры).
«По приказу президента власти Туниса приказали Эстер Линч покинуть страну в течение 24 часов», — говорится в сообщении.
Линч приняла участие в демонстрации, организованной UGTT (Союз рабочих Туниса), и произнесла там речь. Власти Туниса интерпретировали речь активистки как вмешательство во внутренние дела страны.
Как передает France 24, акция протеста прошла в городе Сфакс — втором по величине города страны. Протесты также прошли в других городах. Протестующие не согласны с экономической политикой властей и арестом лидера профсоюза UGTT.
Линч обратилась к протестующим при помощи переводчика. Она заявила о солидарности 45 млн европейских рабочих к требованиям митингующих.