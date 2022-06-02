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Президент Туниса уволил 57 судей за взятки и защиту виновных в терроризме

Президент Туниса Каис Саид подписал приказ об увольнении 57 судей, которых обвиняют в коррупции, пособничестве и защите обвиняемых по делам о терроризме, передает Agence Tunis-Afrique-Presse. Местное радио Mosaique FM привело полный список уволенных судей.

Как объяснил глава государства во время своего выступления, уволенные судьи обвиняются в коррупции, фальсификации официальных документов, защите лиц, причастных к терроризму, защите политиков и чиновников от привлечения к ответственности, а также в препятствовании расследований дел о терроризме.

Также Саид добавил, что не будет вмешиваться в работу судей и судебной системы, но назвал «священным долгом» принять решение в отношении названных 57 судей.

В феврале текущего года судьи Туниса начали выступать с акциями протеста против «нарушения независимости судебной власти и роспуска Высшего судебного совета». В Ассоциации судей страны заявили, что «объявление о роспуске Высшего судебного совета как самостоятельного конституционного института, осуществляющего контроль за надлежащим функционированием судебной власти и гарантирующего принцип разделения властей, представляет собой прямое вмешательство в деятельность судебной власти». Распустить Высший судебный совет решил президент Каис Саид, его решение вызвало несогласие у некоторых граждан Туниса.

Теги
Тунис судья увольнение коррупция терроризм
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