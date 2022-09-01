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МВД и СК возбудили дело после наезда мусоровоза на детей в Истре

Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК России) возбудили в МВД после наезда грузовика «МАЗ» на двух девочек в Истре, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области. Водителя грузовика, мужчину 1989 года рождения, задержали, уточнили в полиции.

ДТП произошло около 8:45 1 сентября на ул. Ленина в Истре. Водитель мусоровоза, выезжая с второстепенной дороги на главную, совершил наезд на двоих детей, которые переходили дорогу не по пешеходному переходу. Девочка 2019 года рождения погибла на месте, пояснили в управлении. Второй ребенок 2017 года рождения с телесными повреждениями был доставлен в больницу, отметили в ГСУ СКР по региону.

В следственном отделе по Истре ГСУ возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК). Истринская городская прокуратура организовала проверку, сообщили в прокуратуре Московской области.

Теги
ДТП Московская область мусоровоз Дети уголовное дело новости
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