Самолет из Новой Зеландии совершил 16-часовой «полет в никуда»

Вылетевшему из Окленда в Новой Зеландии самолету Air New Zealand пришлось вернуться туда же после 16 часов полета из-за пожара в терминале аэропорта Джона Ф. Кеннеди (JFK) в США, куда направлялся рейс, следует из данных сервиса Flightradar. Сервис также сообщил об этом в Twitter (соцсеть заблокирована в России).

Как пишет The Washington Post со ссылкой на заявление авиакомпании, рейс Окленд — Нью-Йорк «был вынужден отклониться обратно в Окленд» из-за пожара и закрытия терминала. Газета назвала рейс «полетом в никуда».

Аналогичное решение приняли и в Korean Air: рейс из Сеула направился обратно спустя более 5 часов полета. «Авиакомпания признала, что переадресация была неизбежна примерно через 5 часов 30 минут во время 14-часового перелета. <...> Были рассмотрены все варианты, и было принято решение вернуться в Инчхон в свете множества факторов, таких как пройденное расстояние и оперативные обстоятельства», — приводит издание заявление авиакомпании.

Аэропорт Джона Кеннеди в Нью-Йорке вечером 16 февраля сообщил в Twitter, что неисправность электрической панели привела к отключению электроэнергии, а также к «небольшому изолированному пожару», который был немедленно потушен. Утром 17 февраля аэропорт заявил, что терминал № 1 закрывается для ремонта.

Пока терминал не принимает рейсы, оттуда не отправляются самолеты, однако ожидается, что 18 февраля он начнет «ограниченное число операций». Руководство аэропорта отметило, что на этот терминал приходится 5% регулярных пассажирских рейсов. «Из 64 запланированных на сегодняшний день прибытий и отправлений терминала № 1 13 будут выполняться в других терминалах JFK, 12 будут выполняться в других местных аэропортах, а 39 были отменены», — говорится в заявлении аэропорта.