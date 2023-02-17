Талибы начали вводить запреты на продажу противозачаточных средств

Талибы запретили продавать противозачаточные средства как минимум в двух провинциях

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Правительство Афганистана, сформированное движением «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России), запретило продажу противозачаточных средств в двух провинциях страны — Кабул и Балх, сообщает Rukhshana Media со ссылкой на продавцов аптек и местных жителей.

Один из продавцов в Кабуле рассказал, что талибы запретили все виды противозачаточных средств.

«Хотя они не назвали нам конкретную причину, но сказали, что это недопустимо и запрещено», — сказал собеседник издания. Местные жительницы рассказали, что акушеры также отказываются предоставлять противозачаточные средства.

Министерство здравоохранения Афганистана никаких официальных заявлений не делало. Однако неофициальный запрет удвоил цены на противозачаточные средства, которые теперь тайно продаются на черном рынке.

В Афганистане в 2022 году зафиксировали самый высокий уровень материнской смертности в Азии, следует из отчета Фонда народонаселения Организации Объединенных Наций (ЮНФПА).

По его данным, из каждых 100 тыс. женщин в Афганистане во время родов умирают 638. Это огромный скачок по сравнению с периодом до августа 2021 года, когда талибы пришли к власти. Тогда из 100 тыс. женщин при родах умирали 394, пишет Rukhshana Media.