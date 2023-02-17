Захарова обвинила США в замалчивании «крупнейшей техногенной катастрофы»

Фото: mpi34 / imago-images.de / Global Look Press

Техногенная катастрофа в штате Огайо, где с рельсов сошли 50 вагонов с опасными химическими веществами, является крупнейшей за последнее время, но власти США всячески препятствуют распространению информации о ней. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова.

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«То, что происходит сейчас в американском штате, — судя по всему, крупнейшая в плане угроз экологии, жизни и здоровью техногенная катастрофа последнего времени. Причем тревожные подробности произошедшего всплывают только сейчас», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что власти не допускают к месту аварии представителей СМИ. Она посоветовала заместителю госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд взять ситуацию под личный контроль.

«Вы не могли бы лично взять под контроль ситуацию со сходом 50 вагонов с опасными химическими веществами у себя в стране? Расскажите нам всем, что там происходит, добавьте немного демократии в жизнь Соединенных Штатов Америки. Народ ваш соскучился», — предложила Захарова, обращаясь через журналистов к Нуланд.

50 вагонов товарного поезда сошли с рельсов в районе города Восточная Палестина, у границы штатов Огайо и Пенсильвания. При этом около 20 вагонов перевозили опасные химические вещества. После опрокидывания вагонов произошел пожар.

В близлежащем населенном пункте объявили эвакуацию жителей. О пострадавших и погибших не сообщалось.

Поезд следовал из Мэдисона (штат Иллинойс) в Конвей (штат Пенсильвания), везя различные товары, сообщил железнодорожный оператор Norfolk Southern. Там рассказали, что 20 из более чем 100 вагонов были загружены опасными веществами. В 14 вагонах был винилхлорид (производное от этилена, взрывоопасен и при горении выделяет токсичные вещества), сообщил журналистам Майкл Грэм, член Национального совета по безопасности на транспорте.