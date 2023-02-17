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Путин подписал закон о бронировании водителями даты пересечения границы

Путин подписал закон о бронировании водителями грузовиков даты пересечения границы
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает водителей предварительно резервировать дату и время для пересечения российской границы на автотранспорте. Он предусматривает внесение поправок в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в России». Текст документа размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Поправки вступят в силу 1 марта и будут действовать год.

️Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев в январе объяснял РБК, что это предложение касается только грузовых автоперевозок. «Это касается только грузовых автомобильных перевозок, которыми занимаются на коммерческой основе, перевозят грузы. Мы убираем пробки, которые стоят по 10–15 км. Водители не видят ни воды, ни еды, ни туалетов — ничего. А у них [водителей] есть семьи — жены, дети, поэтому устраняем эту проблему», — сказал он.

Пересечение границы будет осуществляться в зарезервированные дату и время в соответствии с порядком, установленным правительством России. Водители смогут зарезервировать дату и время через личный кабинет в государственной информационной системе электронных перевозочных документов или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).

Документ предусматривает, что в государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) внесут электронные перевозочные документы водителей и сведения, которые содержатся в них, от операторов ГИС ЭПД. Эти данные будут предоставлены органам государственной власти.

В законе также прописаны требования к обустройству участков автомобильных дорог на подъездах к пунктам пропуска через границу России. Так, на подъездах к автомобильным пунктам пропуска должны быть созданы площадки для стоянки грузовых транспортных средств, они должны быть оборудованы подъездами, съездами и примыканиями для обеспечения доступа к ним.

Граница (зона ожидания) должна быть оборудована ограждением, дорожной разметкой, стационарным электрическим освещением, техническими средствами организации дорожного движения. Размер зоны ожидания должен предусматривать возможность размещения объектов дорожного сервиса для обслуживания участников дорожного движения — мест отдыха, пунктов питания, мест для продажи товаров первой необходимости, других подобных объектов.

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Поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в России» были ранее внесены в Госдуму Москвичевым. По его словам, система заработает не на всей границе, а «на тех пунктах пропуска, на которых есть у нас проблемы». Среди проблемных пунктов пропуска через границу он назвал «Забайкальск» (граница с Китаем), «Верхний Ларс» (граница с Грузией), «Яраг-Казмаляр» (граница с Азербайджаном). «Мы считаем, что закон вступит в силу, когда будет написана система. Это будет в 2023 году», — добавил он.

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Владимир Путин

политик, президент России

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