Путин рассказал Лукашенко, что смотрел его пресс-конференцию

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 79,61 (-0,37) Инвестиции, 16:15 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 74,76 (-0,01) Инвестиции, 16:15
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:22
Восемь проверенных рецептов для ресторанного бизнеса РБК и Черкизово, 17:16
Мэрия Стамбула предупредила о риске обрушения домов у 10 тыс. жителей Политика, 17:14
РФС выплатил свыше ₽1 млрд участникам Кубка России Спорт, 17:13
Водители пожаловались на «инфракрасные» штрафы: их трудно отменить Авто, 17:07
«Зенит» проиграл пятикратному чемпиону Ирана в товарищеском матче Спорт, 17:01
Bank of America и Barclays спрогнозировали более плавный рост акций КНР Инвестиции, 16:59
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Военная операция на Украине. Карта Политика, 16:56
Когда не стоит брать кредит, и как правильно его погасить РБК и банк Ренессанс, 16:53
Отчет: 24% выпущенных в 2022 году токенов имели признаки схем Pump & Dump Крипто, 16:50
ГТРК «Владивосток» сообщило о гибели на Украине «приморского партизана» Политика, 16:49
АвтоВАЗ планирует начать экспорт Lada Niva на Ближний Восток Авто, 16:47
Роскачество обнаружило в роллах из «Якитории» ненастоящий сыр Общество, 16:41
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:35
Политика ,  
0 

Путин рассказал Лукашенко, что смотрел его пресс-конференцию

Путин на встрече с Лукашенко: смотрел вашу пресс-конференцию, разделяю ваши подходы
Александр Лукашенко и Владимир Путин
Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Владимир Астапкович / ТАСС)

Президент России Владимир Путин во время встречи с Александром Лукашенко заявил, что смотрел накануне его пресс-конференцию. Стенограмма встречи двух президентов опубликована на сайте Кремля.

«Вчера, кстати говоря, смотрел вашу пресс-конференцию», — сказал Путин в начале мероприятия.

«Лучше б не смотрели — расстроились, наверное», — ответил на это президент Белоруссии.

«Почему? Нет. <...> Разделяю ваши позиции, подходы. Вы знаете», — сказал Путин.

Он также сказал, что основное время закрытой части встречи будет посвящено «подготовке к встрече в широком составе с нашими коллегами из правительства». Президент России отметил рост товарооборота между двумя странами, а также подчеркнул, что благодаря усилиям Лукашенко Белоруссии удалось сохранить «очень многое» из того, что «еще досталось от Советского Союза». Теперь, по его словам, Россия и Белоруссия соединяют усилия и создают «некую синергию», считает президент России.

Накануне визита в Москву Лукашенко дал трехчасовое интервью белорусским и зарубежным журналистам. Он рассказал, что планирует обсудить с Путиным военные и экономические вопросы. Одним из важнейших вопросов он также назвал желание посмотреть, как правительства Белоруссии и России выполняют поставленные ранее президентами двух стран задачи. «Прежде всего экономические: по энергоносителям, единому рынку, импортозамещению — как финансируются, как реализуются».

Читайте на РБК Pro
Как Rivian вогнала Amazon в убытки и что ждет дальше интернет-гиганта
В России хотят разрешить оплачивать импорт криптой. Насколько это реально
Где теперь ищут нефть ExxonMobil, BP и Shell
Какие фразы бабушек и дедушек могут навредить ребенку

Также Лукашенко говорил, что не считает спецоперацию России на Украине вторжением, так как украинские власти «сами спровоцировали эту операцию». Он также выразил уверенность, что Украина была лишь поводом для развязывания войны, к которой толкал Запад, и прежде всего США. По словам президента Белоруссии, он готов «вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей».

Теги
Владимир Путин Александр Лукашенко визит
Материалы по теме
Кремль ответил на идею Лукашенко провести встречу с Байденом и Путиным
Политика
Лукашенко рассказал, как Киев может договориться с Россией
Политика
Кремль анонсировал встречу Путина и Лукашенко в «Ново-Огарево»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter