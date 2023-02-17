Путин рассказал Лукашенко, что смотрел его пресс-конференцию

Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Владимир Астапкович / ТАСС)

Президент России Владимир Путин во время встречи с Александром Лукашенко заявил, что смотрел накануне его пресс-конференцию. Стенограмма встречи двух президентов опубликована на сайте Кремля.

«Вчера, кстати говоря, смотрел вашу пресс-конференцию», — сказал Путин в начале мероприятия.

«Лучше б не смотрели — расстроились, наверное», — ответил на это президент Белоруссии.

«Почему? Нет. <...> Разделяю ваши позиции, подходы. Вы знаете», — сказал Путин.

Он также сказал, что основное время закрытой части встречи будет посвящено «подготовке к встрече в широком составе с нашими коллегами из правительства». Президент России отметил рост товарооборота между двумя странами, а также подчеркнул, что благодаря усилиям Лукашенко Белоруссии удалось сохранить «очень многое» из того, что «еще досталось от Советского Союза». Теперь, по его словам, Россия и Белоруссия соединяют усилия и создают «некую синергию», считает президент России.

Накануне визита в Москву Лукашенко дал трехчасовое интервью белорусским и зарубежным журналистам. Он рассказал, что планирует обсудить с Путиным военные и экономические вопросы. Одним из важнейших вопросов он также назвал желание посмотреть, как правительства Белоруссии и России выполняют поставленные ранее президентами двух стран задачи. «Прежде всего экономические: по энергоносителям, единому рынку, импортозамещению — как финансируются, как реализуются».

Также Лукашенко говорил, что не считает спецоперацию России на Украине вторжением, так как украинские власти «сами спровоцировали эту операцию». Он также выразил уверенность, что Украина была лишь поводом для развязывания войны, к которой толкал Запад, и прежде всего США. По словам президента Белоруссии, он готов «вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей».