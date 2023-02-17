ВЦИОМ зафиксировал рост доверия к Путину на 1,1% за неделю
По результатам опроса ВЦИОМ президенту Владимиру Путину доверяют 79,1% россиян. Результаты исследования на 12 февраля опубликованы на сайте ВЦИОМ.
Неделей раньше, 5 февраля, главе государства «скорее» или «безусловно» доверяли 78% участников опроса.
На втором месте по уровню доверия — премьер Михаил Мишустин. Ему доверяют 61,7% россиян, этот показатель за неделю изменился на 0,2% в сторону увеличения.
Третью строчку рейтинга с результатом 37,3% занял зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Неделю назад о доверии ему заявили 39,8% опрошенных.
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 6–12 февраля среди 1,6 тыс. человек старше 18 лет.
В рейтинге недоверия граждан Путин занимает последнюю строчку, ему «безусловно» или «скорее» не доверяют 16,7% респондентов. Михаилу Мишустину не доверяют почти 20% опрошенных, а самый высокий рейтинг недоверия — 49,1% — оказался сразу у двух политиков: Дмитрия Медведева и лидера КПРФ Геннадия Зюганова.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 23 января заявил, что Путин не делал заявлений относительно своего выдвижения на следующие выборы главы государства в 2024 году.
«Президент никаких заявлений на этот счет не делал. Продолжается работа в рамках обычного, рутинного рабочего графика президента», — сказал Песков.
20 января глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что ЦИК уже готовится к началу президентской избирательной кампании. Песков уточнил, что это «рабочий процесс», а комиссия «выполняет свои функции».