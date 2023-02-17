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ВЦИОМ зафиксировал рост доверия к Путину на 1,1% за неделю

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

По результатам опроса ВЦИОМ президенту Владимиру Путину доверяют 79,1% россиян. Результаты исследования на 12 февраля опубликованы на сайте ВЦИОМ.

Неделей раньше, 5 февраля, главе государства «скорее» или «безусловно» доверяли 78% участников опроса.

На втором месте по уровню доверия — премьер Михаил Мишустин. Ему доверяют 61,7% россиян, этот показатель за неделю изменился на 0,2% в сторону увеличения.

Третью строчку рейтинга с результатом 37,3% занял зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Неделю назад о доверии ему заявили 39,8% опрошенных.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 6–12 февраля среди 1,6 тыс. человек старше 18 лет.

В рейтинге недоверия граждан Путин занимает последнюю строчку, ему «безусловно» или «скорее» не доверяют 16,7% респондентов. Михаилу Мишустину не доверяют почти 20% опрошенных, а самый высокий рейтинг недоверия — 49,1% — оказался сразу у двух политиков: Дмитрия Медведева и лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 23 января заявил, что Путин не делал заявлений относительно своего выдвижения на следующие выборы главы государства в 2024 году.

«Президент никаких заявлений на этот счет не делал. Продолжается работа в рамках обычного, рутинного рабочего графика президента», — сказал Песков.

20 января глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что ЦИК уже готовится к началу президентской избирательной кампании. Песков уточнил, что это «рабочий процесс», а комиссия «выполняет свои функции».

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Владимир Путин

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